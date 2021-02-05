Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1) до 17:00 5 февраля.
Киевский район:
ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 5 февраля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 20:00 5 февраля.
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 179 (п. №4) до 20:00 5 февраля.
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 февраля.
Основянский район:
ул. Грозненская, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 5 февраля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №2) до 20:00 5 февраля.
Холодногорский район:
ул. Красномаяцкая (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с) до 20:00 5 февраля.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 22 до 17:00 5 февраля;
ул. Культуры, 17, пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 5 февраля.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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