Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 183, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-в, ул. Гарибальди, 4, б-р Богдана Хмельницкого, 4, ул. Жутовская, 8, ул. Академика Богомольца, 17, пер. Руставели, 14, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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