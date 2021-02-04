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04.02.2021  11:41   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пр. Московский, 183, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-в, ул. Гарибальди, 4, б-р Богдана Хмельницкого, 4, ул. Жутовская, 8, ул. Академика Богомольца, 17, пер. Руставели, 14, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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