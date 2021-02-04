Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 4 февраля Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 февраля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.