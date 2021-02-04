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04.02.2021  08:44   

Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Алчевских (Артема), 34 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 4 февраля.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 162-в (п. №2, стояк) до 17:00 4 февраля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 4 февраля.

Основянский район:
пер. Троицкий (Ивана Дубового), 4/3 (п. №1) до 20:00 4 февраля.

Холодногорский район:
пер. Ермолаевский (ч/с) до 20:00 4 февраля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5, стояк) до 20:00 4 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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