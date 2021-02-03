03.02.2021 17:19

На «Харьковводоканале» прошли учения по пожарной безопасности

В ходе мероприятия были отработаны теоретические и практические навыки по предотвращению и тушению возгораний на производстве. Как отметил заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, на предприятии такие учения проходят регулярно.

«Отрабатываем вопросы, касающиеся полной комплектации средствами пожаротушения, теоретические инструктажи, практические уроки и тренировки по пожарной безопасности для сотрудников. Только слаженные действия могут гарантировать результат при возникновении чрезвычайной ситуации», - подчеркнул Александр Коваленко.

Во время учений ведущий инспектор Новобаварского райотдела города Харькова ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Кравченко рассказал, как надо действовать при возникновении экстренных ситуаций.

«Сотрудникам предприятия необходимо проявлять особое внимание при эксплуатации электроприборов, компьютерной техники и систематически проверять электропроводку в помещении. Также следует досконально изучить оперативные действия при возникновении возгорания. А руководству предприятия следует обеспечить свободный подъезд пожарного автотранспорта и спецтехники к зданиям», - отметил Сергей Кравченко.

После теоретической части работники предприятия на практике улучшили свои навыки пользования огнетушителем при тушении возгораний.