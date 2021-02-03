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03.02.2021  12:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 35, ул. Академика Павлова, 112, ул. Ивана Камышева, 33/17, ул. Енакиевская, 11, ул. Грибоедова, 37, пер. Крылова, 16, ул. Цитовская, 16/12, ул. Нестерова, 3, ул. Константиновская, 14, ул. Териховская (Скорохода), 70, пр. Людвига Свободы, 39-41.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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