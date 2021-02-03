Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 35, ул. Академика Павлова, 112, ул. Ивана Камышева, 33/17, ул. Енакиевская, 11, ул. Грибоедова, 37, пер. Крылова, 16, ул. Цитовская, 16/12, ул. Нестерова, 3, ул. Константиновская, 14, ул. Териховская (Скорохода), 70, пр. Людвига Свободы, 39-41.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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