03.02.2021 09:07

Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Гарибальди, 4, ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а до 20:00 3 февраля;

ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №9, стояк) до 20:00 4 февраля.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.



Основянский район:

пер. Руставели, 14, 16-б до 20:00 3 февраля.



Слободской район:

ул. Полевая, 4 (стояк) до 20:00 3 февраля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 3 февраля.