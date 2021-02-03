Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гарибальди, 4, ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а до 20:00 3 февраля;
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №9, стояк) до 20:00 4 февраля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.
Основянский район:
пер. Руставели, 14, 16-б до 20:00 3 февраля.
Слободской район:
ул. Полевая, 4 (стояк) до 20:00 3 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 3 февраля.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
влажность:
давление:
ветер: