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03.02.2021  09:07   

Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гарибальди, 4, ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а до 20:00 3 февраля;
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №9, стояк) до 20:00 4 февраля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.

Основянский район:
пер. Руставели, 14, 16-б до 20:00 3 февраля.

Слободской район:
ул. Полевая, 4 (стояк) до 20:00 3 февраля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 3 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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