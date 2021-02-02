Реформа ЖКХ: На сайте горсовета можна будет оставлять свои предложения

На сайте Харьковского городского совета жители города смогут вносить предложения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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