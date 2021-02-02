02.02.2021 19:51

Реформа ЖКХ: На сайте горсовета можна будет оставлять свои предложения

На сайте Харьковского городского совета жители города смогут вносить предложения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сегодня, 2 февраля 2021 года, на рабочем совещании по вопросах реформировани ЖКХ сообщила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.

Она отметила, что поскольку сайт городского совета является достаточно популярным ресурсом и имеет больше 200 тыс. посетителей в месяц, было принято решение использовать его как платформу для обратной связи.

По ее словам, в ближайшее время у посетителей сайта появится возможность оценить работу коммунальных предприятий города по каждому району, указать приоритетное направление развития сферы ЖКХ, а также оставить конкретные предложения о ее реформировании. Они будут приходить на электронную почту районных рабочих групп в сфере реформирования и развития ЖКХ.