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02.02.2021  19:51   

Реформа ЖКХ: На сайте горсовета можна будет оставлять свои предложения

На сайте Харьковского городского совета жители города смогут вносить предложения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сегодня, 2 февраля 2021 года, на рабочем совещании по вопросах реформировани ЖКХ сообщила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.
 
Она отметила, что поскольку сайт городского совета является достаточно популярным ресурсом и имеет больше 200 тыс. посетителей в месяц, было принято решение использовать его как платформу для обратной связи. 
 
По ее словам, в ближайшее время у посетителей сайта появится возможность оценить работу коммунальных предприятий города по каждому району, указать приоритетное направление развития сферы ЖКХ, а также оставить конкретные предложения о ее реформировании. Они будут приходить на электронную почту районных рабочих групп в сфере реформирования и развития ЖКХ.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  реформа жкх, предложения, харьков
 
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