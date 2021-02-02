02.02.2021 16:31

В харьковских котельных проводят капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования

Нынешняя зима показала, что проблемы с отоплением происходят именно в центральных районах города - старого Харькова. Ведь коммуникации уже давно устарели и по большей части проходят под главными магистралями города, поэтому их ремонт требует больше времени. В городе начали работу над ремонтом котельных и оборудования - его планируют заменить на более эффективное, что позволит экономить газ.

В Харькове работают над урегулированием сложившейся ситуации с отоплением в центральной части города. В настоящее время проводится замена вышедшего из строя оборудования и капитальный ремонт котельной, обслуживающей район Павлова Поля. В горсовете отмечают - это приоритетное направление

"Очень много пришлось поменять: выполнить ремонт котлов, потому что котлы были в ужасно состоянии, они текли, не давали возможности подавать в полной мере теплоноситель в дома Павлова Поля. Мы занялись этой проблематикой - сегодня этот вопрос практически решен, мы на стадии запуска котла. Пятый котел в этой котельной на Шекспира - это котел "сотка", который даст возможность совершенно по другому подавать энергоноситель в дома харьковчан на Павловом Поле", - рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов

Подобную работу, добавляет Игорь Терехов, проводить и в других районах Харькова.

"Я дал поручение проработать вопрос по всем котельным города Харькова, включая еще и ТЭЦ-3. У нас есть определенные вопросы, у нас есть проблемы и, конечно, к началу следующего отопительного сезона мы должны очень много выполнить ремонтных работ по восстановлению котлов. Кроме того, думаю, что мы будем смотреть, чтоб закупит еще и отдельные котлы. Вместе с банком мы сегодня работаем над привлечением кредитных ресурсов. Будут новые котлы - это совершенно другие котлы, которые работают с КПД -95%. И это даст возможность нам сегодня экономить газ. А вы знаете, что в тарифе газ - это самый большой удельный вес имеет. Это дозволит нам сегодня удерживать тарифы на том уровне на котором они есть сейчас", - отметил Игорь Терехов.