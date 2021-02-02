Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
02.02.2021  11:16   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 февраля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Шевченко, 337, пер. Попова, 1, ул. Даргомыжского, 13, пр. Ново-Баварский (Ильича), ул. Исполкомовская, 12, ул. Вагонная, 6, ул. Ильинская, 61, пр. Победы, 51, ул. Деревянко, 24, ул. Клочковская, 197. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 января. Список адресов 01.02 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 01.02 Власть Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 