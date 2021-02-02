Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 февраля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Шевченко, 337, пер. Попова, 1, ул. Даргомыжского, 13, пр. Ново-Баварский (Ильича), ул. Исполкомовская, 12, ул. Вагонная, 6, ул. Ильинская, 61, пр. Победы, 51, ул. Деревянко, 24, ул. Клочковская, 197.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: