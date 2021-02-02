02.02.2021 09:25

На Салтовке отключат отопление и горячую воду: список адресов

2 февраля в Московском и Киевском районах пройдут ремонтные работы тепломагистралей.



По информации КП «Харьковские тепловые сети», с 10:00 до 22:00 2 февраля пройдут ремонтные работы в Московском районе по ул. Гв. Широнинцев, 53, 43, 27-29.

Выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-51 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 168 жилых домов, 8 детских комбинатов, 7 школ, 52 ведомство, ограниченных: ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. В. Стуса, ул. Писемского, пр. Юбилейным, ул. Валентиновской, ул. В. Зубенко, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда.

В Киевском районе с 10:00 до 22:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, 4 детских комбинатов, 3 ведомства, ограниченных: ул. Валентиновской, ул. Барабашова, ул. Зубенко, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда.