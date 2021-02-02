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02.02.2021  08:35   

Где в Харькове не будет воды 2 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 2 февраля.

Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 2 февраля.

Новобаварский район:
ул. Волостная (Ногина), 15/17, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 2 февраля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (п. №3, стояк) до 17:00 2 февраля.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №4), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 2 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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