01.02.2021 11:54

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 января было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шевченко, 334, ул. Кольцевая, 42, наб. Автострадная, 17/1, ул. 1-я Поперечная, 5, ул. Ново-Садовая (Садовая), 14, ул. Баварская, 9/2, ул. Коксовая, 17, ул. Тверская, 32, ул. Большая Гончаровская, 39/41 (Карповский сад), пер. Лопанский, 1, Бурсацкий спуск, 7-7/14, пр. Людвига Свободы, 40, ул. Феодосийская, 32.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.