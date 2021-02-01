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01.02.2021  11:54   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 января было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua
За сутки было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: ул. Шевченко, 334, ул. Кольцевая, 42, наб. Автострадная, 17/1, ул. 1-я Поперечная, 5, ул. Ново-Садовая (Садовая), 14, ул. Баварская, 9/2, ул. Коксовая, 17, ул. Тверская, 32, ул. Большая Гончаровская, 39/41 (Карповский сад), пер. Лопанский, 1, Бурсацкий спуск, 7-7/14, пр. Людвига Свободы, 40, ул. Феодосийская, 32.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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