30.01.2021 21:12

Игорь Терехов: В этом году только за бюджетные деньги мы планируем отремонтировать 1160 подъездов

В Харькове начались массовые работы по капитальному ремонту подъездов.



// city.kharkov.ua

Секретарь городского совета Игорь Терехов 30 января проинспектировал ход выполнения ремонтных работ в подъездах жилых домов в разных районах Харькова.



В ходе рабочей поездки он подчеркнул, что сейчас одной из первостепенных задач городской власти является благоустройство спальных районов города, которые должны быть такими же красивыми и комфортными, как и центральная его часть. Так, в 2021 году город планирует особое внимание уделить ремонту подъездов и благоустройству придомовых территорий.



«В этом году только за бюджетные деньги мы планируем отремонтировать 1160 подъездов. Надеюсь, что сделаем даже больше. Сейчас думаем, как можно привлечь дополнительные средства. Люди просят нас, чтобы мы отремонтировали подъезды, установили козырьки, входные двери. Также очень много обращений по кровлям. Сегодня мы осмотрели те дома, которые очень давно не приводились в порядок и нуждаются в ремонтных работах. Будем стартовать с них», - сказал Игорь Терехов.





Например, сейчас коммунальщики проводят капитальный ремонт подъездов в жилом двухэтажном доме по ул. 1-я Поперечная, 5 в Московском районе. На данном этапе здесь уже сняли поврежденное покрытие стен и потолка, оштукатурили стены и приступили к покраске. Кроме того, планируется покрасить металлические конструкции, установить освещение в подвале и заменить окна. По просьбе жильцов во дворе также заасфальтируют дорожки.





В маршрут рабочей поездки секретаря горсовета были включены и дома, в подъездах которых капитальный ремонт уже выполнен. Например, в пятиэтажном доме на ул. Отакара Яроша, 9 все четыре подъезда уже отремонтированы. Кроме этого, выполнен ремонт входной группы и текущий ремонт кровли, а также заменены трубы холодного водоснабжения. В планах на ближайшее время – установить в этом доме новые окна. Игорь Терехов подчеркнул, что отныне ремонт подъездов во всех районах города непременно включает в себя замену старых деревянных окон на металлопластиковые с энергосберегающими пакетами.





Игорь Терехов также отметил, что много харьковчан обращались к нему с просьбой привести в порядок тротуары, дворовые дорожки, отмостки. Он сказал, что все просьбы будут взяты в работу, и уже весной коммунальщики приступят к их выполнению.





«Кроме ремонтов подъездов, нужно обращать внимание на обустройство внутридомовых территорий. Например, сегодня было много обращений по поводу установки детских площадок. Некоторые из тех, что есть, уже пришли в негодность, во многих дворах на площадках нужно добавить новые элементы – качели, песочницы, горки. Также займемся вопросом освещения детских площадок. К работе будем подходить комплексно. Сегодня это наша философия», - подчеркнул Игорь Терехов.