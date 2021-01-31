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31.01.2021  10:06   

Где в Харькове не будет воды 31 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк) до 20:00 1 февраля.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 31 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 1 февраля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк) до 17:00 31 января;
спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 31 января;
ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля;
ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 2 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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