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30.01.2021  09:53   

Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. Шевченковский (ч/с), въезд Ладыгина (ч/с), пер. Ладыгина (ч/с), ул. Муромская (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), пер. Муромский (ч/с), проезд Дунаевского (ч/с), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 9-а, 11-а, ул. Барабашова, 30, ул. Барабашова, 32, 32-а до 20:00 30 января.

Московский район:
шоссе Салтовское, 141-в (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №2) до 20:00 30 января.

Немышлянский район:
пер. Байрона (ч/с) до 20:00 30 января.

Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (стояк) до 20:00 30 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30 января.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 30 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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