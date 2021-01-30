Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пер. Шевченковский (ч/с), въезд Ладыгина (ч/с), пер. Ладыгина (ч/с), ул. Муромская (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), пер. Муромский (ч/с), проезд Дунаевского (ч/с), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 9-а, 11-а, ул. Барабашова, 30, ул. Барабашова, 32, 32-а до 20:00 30 января.
Московский район:
шоссе Салтовское, 141-в (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №2) до 20:00 30 января.
Немышлянский район:
пер. Байрона (ч/с) до 20:00 30 января.
Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (стояк) до 20:00 30 января.
Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30 января.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 30 января.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: