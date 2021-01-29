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29.01.2021  10:23   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

За сутки было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 51-а, ул. Шишковская, 8, ул. Ольгинская, 41, пр. Московский, 248, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 93, ул. Грицевца, 48-а, ул. Лесозащитная, 6/7, ул. Докучаева, 3-а, пр. Людвига Свободы, 32, пр. Победы, 52-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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