29.01.2021 10:23

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 51-а, ул. Шишковская, 8, ул. Ольгинская, 41, пр. Московский, 248, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 93, ул. Грицевца, 48-а, ул. Лесозащитная, 6/7, ул. Докучаева, 3-а, пр. Людвига Свободы, 32, пр. Победы, 52-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.