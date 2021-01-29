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29.01.2021  08:29   

Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Звездная, 40, 42/13, 48, ул. Прудная (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Шевченко, 337(п. №4) до 20:00 29 января.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк) до 20:00 29 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29 января.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2  (п. №2) до 20:00 29 января.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 29 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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