29.01.2021 08:29

Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Звездная, 40, 42/13, 48, ул. Прудная (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Шевченко, 337(п. №4) до 20:00 29 января.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк) до 20:00 29 января.



Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29 января.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2) до 20:00 29 января.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 29 января.