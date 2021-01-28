Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 января было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 12-а, ул. Дарвина, 37, пр. Юбилейній (50 лет ВЛКСМ), 38, ул. Героев Труда, 36, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-б, пер. Крылова, 11, ул. Биологическая, 4-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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