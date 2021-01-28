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28.01.2021  10:45   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 января было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua
За сутки было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 12-а, ул. Дарвина, 37, пр. Юбилейній (50 лет ВЛКСМ), 38, ул. Героев Труда, 36, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-б, пер. Крылова, 11, ул. Биологическая, 4-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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