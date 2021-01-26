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26.01.2021  08:46   

Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 86 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26 января.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-а,в, ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26 января.

Московский район:
ул. Познанская, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26 января;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк) до 20:00 26 января;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26 января.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 января.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 26 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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