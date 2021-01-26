Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 86 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26 января.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-а,в, ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26 января.
Московский район:
ул. Познанская, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26 января;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк) до 20:00 26 января;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26 января.
Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 января.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 26 января.
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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