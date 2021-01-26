26.01.2021 08:26

Коммунальщики восстановили дорожное покрытие по улице Мира после ликвидации аварии на водопроводе (ФОТО)

Бригада КП «Харьковводоканал» восстановила дорожное покрытие на месте разрытия после устранения аварийной ситуации по улице Мира, 46 в Индустриальном районе.

Об этом сообщил начальник службы водопроводных сетей Индустриального района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владимир Сундук.

По его словам, не смотря на сложные погодные условия и резкое понижение температуры, аварийная бригада на данном участке оперативно устранила скрытое повреждение водовода, расположенного непосредственно под проезжей частью дороги.

«После ликвидации аварийной ситуации провели временное восстановление дорожного покрытия для возобновления движения автомобилей. Сегодня продолжили работы по временному благоустройству разрытия, в частности, завершили покрытие дорожного полотна «литым» асфальтом. Капитальные работы будут проведены после наступления благоприятных погодных условий», - отметил Владимир Сундук.