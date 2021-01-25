25.01.2021 15:19

На улице Проспектной устраняют аварию на водопроводе

Об этом сегодня, 25 января 2021 года, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

Бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют повреждение на водопроводе по ул. Проспектной, 1.

«На данном участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Применяем спецтехнику, поскольку ликвидация аварийной ситуации усложняется высоким уровнем грунтовых вод. Работы планируем завершить сегодня до 22:00», - отметил он.

В связи с ликвидацией аварии временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района. Воду жителям подвозят автоцистернами. О ремонтных работах абонентам сообщили через sms-сообщения и такую же информацию передали в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Напомним, чтобы воспользоваться услугой бесплатного информирования через sms-сообщение, абоненту необходимо сообщить номер своего мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Передать номер своего мобильного телефона можно через абонентские отделы или по номеру 15-33 (бесплатно со всех мобильных операторов).

Сообщения об отключениях воды отправляются каждому абоненту в случаях, когда в районе его проживания проводятся планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произошла аварийная ситуация на водопроводе. На переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», то есть он будет защищен от передачи в третьи руки.