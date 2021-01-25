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25.01.2021  10:50   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 января было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 180, спуск Куликовский (ул. Революции), 18, ул. Власенко, 3, ул. Тернопольская, 16, ул. Холодногорская, 95-97, пер. 1-й Дорошенковский, 35.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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