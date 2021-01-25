25.01.2021 09:24

Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 25 января., пер. Квитучий , пер. Артельный, ул. Семиградская , ул. Роганская, 182 (п. №4, стояк) до 20:00 25 января.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк), ул. Пестеля (ч/с), ул. Проспектная (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Приходьковская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Минераловодская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с) до 20:00 25 января.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №1, стояк) до 17:00 25 января.; ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 25 января.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 12/21 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 25 января.



Основянский район:

пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк), ул. Грековская, 14 (п. №6, стояк), ул. Валдайская, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25 января.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №4, спаренный стояк), въезд Тарасовский, 12 (стояк), проезд Садовый, 18/2 (п. №2, стояк) до 20:00 25 января.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (стояк) до 20:00 25 января.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 6 (п. №4, стояк) до 17:00 25 января.; ул. 23 Августа, 24 (п. №2), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1) до 20:00 25 января.