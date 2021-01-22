Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: спуск Куликовский (ул. Революции), 11, пер. Ладожский, 6, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52, ул. Хабарова, 2-а, ул. Енакиевская, 15, б-р Профсоюзный, 66, ул. Кибальчича, 21, пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 14/1, пр. Гагарина, 169-б, ул. Революции 1905 г., 77, ул. Дербентская/ул. Джанкойская, ул. Клочковская, 188, пер. Балакирева, 6/2, ул. Клочковская, 154-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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