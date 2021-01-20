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20.01.2021  13:34   

Игорь Терехов рассказал, какой отдачи ждет от Харьковских тепловых сетей

Предприятие, в силу своей специфики, может не быть прибыльным, но и превращаться в «черную дыру» не должно.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7 канале» и телеканале «Simon».

По его словам, после увольнения старого руководителя, предприятие ждет глобальная реорганизация.

«Туда приходят грамотные менеджеры, кризис-менеджеры, которые по моему требованию выведут Харьковские тепловые сети из постоянных убытков... Я не говорю, что это должно быть прибыльное предприятие, потому что есть разница в тарифах, есть потери тепла, есть повседневная работа. И я понимаю, что это предприятие может не быть прибыльным, но это предприятие не может быть черной дырой», – рассказал Игорь Терехов..

Тэги:  терехов, интервью, хтс, харьков
 
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