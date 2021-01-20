Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2) до 17:00 20 января.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 января.
Основянский район:
ул. Богдана Хмельницкого, 23 (стояк) до 00:00 20 января.
Холодногорский район:
ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Кандаурова (ч/с) до 20:00 20 января.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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давление:
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