Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов
20.01.2021  08:19   

Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2) до 17:00 20 января.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 января.

Основянский район:
ул. Богдана Хмельницкого, 23 (стояк) до 00:00 20 января.

Холодногорский район:
ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Кандаурова (ч/с) до 20:00 20 января.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.01 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 19.01 ЖКХ Из кранов харьковчан потекла освященная вода 19.01 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 