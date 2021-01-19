Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 46, ул. Натальи Ужвий. 80, ул. Героев Труда, 68, пер. Речицкий, 32, ул. Регистраторская, 24, ул. Врубеля (Луначарского), 6, ул. Черноземная, 22, ул. Кибальчича, 43, пер. Биологический, 24, ул. Нижнегиевская, 92, ул. Деревянко, 8.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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