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19.01.2021  12:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 46, ул. Натальи Ужвий. 80, ул. Героев Труда, 68, пер. Речицкий, 32, ул. Регистраторская, 24, ул. Врубеля (Луначарского), 6, ул. Черноземная, 22, ул. Кибальчича, 43, пер. Биологический, 24, ул. Нижнегиевская, 92, ул. Деревянко, 8.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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