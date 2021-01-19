Где в Харькове не будет воды 19 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №6, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 20 января.
Московский район:
ул. Гвардинцев Широнинцев, 62 (стояк) до 20:00 19 января.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 19 января.
Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 20:00 19 января.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 19 января.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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