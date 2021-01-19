Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 января. Список адресов
19.01.2021  08:48   

Где в Харькове не будет воды 19 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №6, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 20 января.

Московский район:
ул. Гвардинцев Широнинцев, 62 (стояк) до 20:00 19 января.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 19 января.

Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 20:00 19 января.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 19 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.01 ЖКХ Из кранов харьковчан потекла освященная вода 19.01 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 18.01 Общество Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 