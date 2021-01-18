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18.01.2021  08:59   

Где в Харькове не будет воды 18 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 127, ул. Натальи Ужвий, 70, 82, 92 до 20:00 18 января.

Московский район:
ул. Героев Труда, 60 (п. №6, стояк) до 17:00 18 января.

Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 22 (п. №3, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 35 (п. №1, стояк) до 17:00 18 января;
Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 18 января.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 18 января.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 18 января.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Деревянко, 6, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Культуры, 16 (п. №4, стояк) до 20:00 18 января;
ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 19 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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