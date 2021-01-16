Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов – Харьковводоканал
16.01.2021  09:09   

Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов – Харьковводоканал

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Новгородская, 2, 4, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 16.01.21 г.

 
А также:
 
Индустриальный район:
пр. Александровский, 160/32 (п. №1, стояк) до 17:00 16.01.21 г.
 
Киевский район:
ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк) до 17:00 16.01.21 г.
 
Московский район:
ул. Спортивная, 12 (п. №2) до 20:00 16.01.21 г.
 
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16.01.21 г.
 
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2) до 17:00 16.01.21 г.
 
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.21 г.; ул. Танкопия, 28 (п. №6, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.21 г.
 
Приносим извинения за временные неудобства.
Тэги:  водоканал, вода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 ЖКХ Харьковводоканал: о повреждениях на сетях сообщайте на бесплатный номер 15-33 11.12 ЖКХ ФОТО: На Клочковской меняют трубы холодного водоснабжения – Харькововодоканал 03.12 ЖКХ «Харьковводоканал» готов к работе в осенне-зимний период по графику (ХГС)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 