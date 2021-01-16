Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов – Харьковводоканал

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 16 января Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 17 января Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.