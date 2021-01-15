15.01.2021 13:00

Игорь Терехов рассказал, как выйти Харьковским тепловым сетям из кризиса (ВИДЕО)

После увольнения руководителя ХТС на предприятии появится команда кризисменеджеров, задача которых вывести коммунальное предприятие на новый уровень работы и рентабельности. Об этом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал в интервью одному из местных телеканалов.



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Увольнение гендиректора Харьковских тепловых сетей в разгар отопительного сезона, безусловно, было рискованным решением, но медлить уже было некуда, отмечает секретарь городского совета Игорь Терехов.

Говорит, к работе предприятия всегда были замечания: и по несвоевременной подаче тепла и горячей воды, и по устранению аварийных ситуаций и разрытий после ремонта. Поэтому, принятое решение считает взвешенным.

"Харьковские тепловые сети превратились в чёрную дыру бюджета. Поэтому, мной было принято решение расстаться с руководителем тепловых сетей. Да, он проработала много лет, да, он являлся, в своё время, грамотным специалистом, хорошим человеком. Я с ним сохраняю нормальные, добрые отношения. Но, это не даёт право не выполнять свои функциональные обязанности, не даёт право не давать тепло в дома харьковчан, не даёт право перерыть половину города Харькова. За это должна наступать ответственность", - говорит секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Задача городской власти, по словам Игоря Терехова, вывести "Харьковские теплосети" с постоянных убытков на новый, нормальный уровень рентабельности, ведь это стратегическое для Харькова предприятие. А для этого и нужна команда квалифицированных специалистов.

"Будет новый кризис-менеджер, будет новый менеджмент на этом предприятии. В бюджете этого года больше чем 400 миллионов предусмотрено на перекладку сетей. Мировой банк выделяет средства на перекладку сетей. Поэтому, мы должны получать горячую воду, мы должны получать тепло и это должна быть как догма во всех домах города Харькова. Требования такие и они будут выполняться, нравится это кому-то или не нравится", отметил Игорь Терехов

Работу новый менеджмент начнет по проведению аудиторской проверки ХТС. И такую, по словам секретаря Харьковского горсовета, планируют провести и на других коммунальных предприятиях города.

И те руководители, отмечает Игорь Терехов, которые не будут выполнять свои прямые обязанности добросовестно, не пользоваться доверием харьковчан, будут освобождены от занимаемой должности.

"У меня один критерий - выполняй хорошо свою работу, оказывай качественные услуги харьковчанам и будь честным человеком", - резюмировал секретарь Харьковского горсовета.