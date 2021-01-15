Как коммунальщики ликвидируют порывы

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 15 января Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.