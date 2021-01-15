Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 января было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Сусанина, 27, ул. Звездная, 54, ул. Амосова, 38, б-р Профсоюзный, 5, ул. Старогригоровская/ул. Пятисотницкая, пер. Колодезный, 11/21, пер. Колодезный, 11/21, ул. Биологическая/ул. Староверешаковская, ул. Докучаева, 31, ул. Кандаурова, 23-35, ул. Очаковская, 80, ул. Отакара Яроша, 33, пр. Победы, 59.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажность:
давление:
ветер: