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15.01.2021  10:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 января было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Сусанина, 27, ул. Звездная, 54, ул. Амосова, 38, б-р Профсоюзный, 5, ул. Старогригоровская/ул. Пятисотницкая, пер. Колодезный, 11/21, пер. Колодезный, 11/21, ул. Биологическая/ул. Староверешаковская, ул. Докучаева, 31, ул. Кандаурова, 23-35, ул. Очаковская, 80, ул. Отакара Яроша, 33, пр. Победы, 59.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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