Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Собинова (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Азовская (ч/с), пер. Долинный (ч/с) до 20:00 15 января.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (стояк) до 20:00 15 января.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 17:00 15 января.
Основянский район:
ул. Руставели, 2 до 20:00 15 января.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 января.
Холодногорский район:
ул. Кашубы, 1, 2, 2/1, 2/1-б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15 до 20:00 15 января.
Шевченковский район:
ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 55, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 15 января.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажность:
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ветер: