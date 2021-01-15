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15.01.2021  08:56   

Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Собинова (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Азовская (ч/с), пер. Долинный (ч/с) до 20:00 15 января.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (стояк) до 20:00 15 января.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 17:00 15 января.

Основянский район:
ул. Руставели, 2 до 20:00 15 января.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 января.

Холодногорский район:
ул. Кашубы, 1, 2, 2/1, 2/1-б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15 до 20:00 15 января.

Шевченковский район:
ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 55, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк)  до 20:00 15 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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