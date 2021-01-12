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12.01.2021  10:09   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Горловская, 61, ул. Амосова, 15-а. ул. Марка Бернеса (Щорса), 10, ул. Цитовская/ул. Раднянская (Советская), пер. Исполкомовский/ул. Раднянская (Советская), ул. Грозненская, 58, ул. Хуторянская, 28, пр. Славы, 9, ул. Мирная, 11-а, ул. Отакара Яроша, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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