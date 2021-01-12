Где в Харькове не будет воды 12 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 40/10 (п. №1), ул. Плиточная, 19-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 января.
Киевский район:
ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 12 января.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Халтурина, 52 (стояк) до 20:00 12 января.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 11/3 (п. №2, стояк) до 17:00 12 января.
Новобаварский район:
пер. Колодезный, 11/21, ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 12 января.
Слободской район:
ул. Танкопия, 32 (п. №5) до 17:00 12 января;
ул. Плехановская, 98, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 12 января.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажность:
давление:
ветер: