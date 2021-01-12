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12.01.2021  08:39   

Где в Харькове не будет воды 12 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 40/10 (п. №1), ул. Плиточная, 19-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 января.

Киевский район:
ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 12 января.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Халтурина, 52 (стояк) до 20:00 12 января.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 11/3 (п. №2, стояк) до 17:00 12 января.

Новобаварский район:
пер. Колодезный, 11/21, ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 12 января.

Слободской район:
ул. Танкопия, 32 (п. №5) до 17:00 12 января;
ул. Плехановская, 98, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 12 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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