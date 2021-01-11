Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 января было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 52, ул. Березовская, 23, ул. Амосова, 23, Салтовское шоссе, 266, ул. Квиткинская, 10, ул. Грозненская, 38, пер. Решетниковский, 20, Белгородское шоссе, 1, пер. Классический, 6.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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