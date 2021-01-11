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11.01.2021  10:16   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 января было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 52, ул. Березовская, 23, ул. Амосова, 23, Салтовское шоссе, 266, ул. Квиткинская, 10, ул. Грозненская, 38, пер. Решетниковский, 20, Белгородское шоссе, 1, пер. Классический, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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