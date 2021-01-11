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11.01.2021  08:28   

Где в Харькове не будет воды 11 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Девичья (Демченко), 4 (п. №1) до 17:00 11 января.

Московский район:
пер. Автострадный, 8/41 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №8, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Познанская, 8-б (п. №3) до 20:00 11 января.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 11 января.

Основянский район:
пр. Гагарина, 56 (п. №10, стояк) до 20:00 11 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 159 (п. №1), ул. Александра Матросова, 14 (стояк) до 20:00 11 января.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), 77-б (п. №4, стояк) до 20:00 11 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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