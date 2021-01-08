Где в Харькове не будет воды 8 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Чернышевская, 15 (стояк) до 17:00 8 января.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 8 января;
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 9 января.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 8 января.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажность:
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