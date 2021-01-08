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08.01.2021  10:53   

Где в Харькове не будет воды 8 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чернышевская, 15 (стояк) до 17:00 8 января.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 8 января;
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 9 января.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 8 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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