Где в Харькове не будет воды 7 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 43 (п. №1) до 17:00 7 января.
Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 января.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк), 95 (п. №1, стояк) до 20:00 7 января;
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 9 января.
Немышлянский район:
пр. Московский, 252-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 января;
ул. Ощепкова, 7-а (п. №2) до 20:00 8 января.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк) до 20:00 8 января.
Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами: в разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. И еще: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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