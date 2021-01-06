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06.01.2021  11:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 5 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Багалия, 17, ул. Истоминская, 29-а, ул. Героев Труда, 43, ул. Амосова, 46, ул. Солнечная, 11, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 27, ул. Врубеля (Луначарского), 6, ул. Тверская, 7, ул. Свинаренко, 5, пр. Гагарина, 360, ул. Тверская, 30, ул. Автомобильная (Песочин), 1, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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