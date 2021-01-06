Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 5 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Багалия, 17, ул. Истоминская, 29-а, ул. Героев Труда, 43, ул. Амосова, 46, ул. Солнечная, 11, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 27, ул. Врубеля (Луначарского), 6, ул. Тверская, 7, ул. Свинаренко, 5, пр. Гагарина, 360, ул. Тверская, 30, ул. Автомобильная (Песочин), 1, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 1.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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