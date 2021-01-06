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06.01.2021  08:33   

Где в Харькове не будет воды 6 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 17:00 6 января;
пр. Александровский, 111 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 января.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №2, стояк) до 20:00 6 января.

Московский район:
ул. Героев Труда, 43 (п. №1, стояк) до 17:00 6 января;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк) до 20:00 6 января.

Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 6 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 6 января.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 6 января.

Шевченковский район:
пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1) до 20:00 6 января., пер. Кузнецкий (ч/с), ул. Аральская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Очаковская, 82, ул. Клочковская, 244 до 20:00 6 января;
пр. Победы, 66-в , пр. Победы, 64, 66-в, 70, 72, 76 (на пониженном давлении), пр. Победы, 66-а,д,е,з, пр. Людвига Свободы, 50-в (отключена подача холодной воды на бойлер) до 23:59 6 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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