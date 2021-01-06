Где в Харькове не будет воды 6 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 17:00 6 января;
пр. Александровский, 111 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 января.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №2, стояк) до 20:00 6 января.
Московский район:
ул. Героев Труда, 43 (п. №1, стояк) до 17:00 6 января;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк) до 20:00 6 января.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 6 января.
Слободской район:
ул. Ньютона, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 6 января.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 6 января.
Шевченковский район:
пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1) до 20:00 6 января., пер. Кузнецкий (ч/с), ул. Аральская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Очаковская, 82, ул. Клочковская, 244 до 20:00 6 января;
пр. Победы, 66-в , пр. Победы, 64, 66-в, 70, 72, 76 (на пониженном давлении), пр. Победы, 66-а,д,е,з, пр. Людвига Свободы, 50-в (отключена подача холодной воды на бойлер) до 23:59 6 января.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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