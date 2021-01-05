05.01.2021 13:50

Автопарк КП "Харьковводоканал" пополнился новой спецтехникой

Предприятие уже получило необходимое количество единиц машин. Ежегодно коммунальщики обновляют свой автопарк.

Чтобы вовремя устранять аварии на магистралях, необходимы не только оперативные бригады, но и соответствующая техника. Поэтому так Харьковводоканал продолжает обновлять парк специальных автомобилей. Так, в 2020 году коммунальное предприятие закупило необходимое количество спецтехники, благодаря которой можно налаживать подачу воды и обеспечивать работу канализации.

Коммунальным предприятием "Харьковводоканал" в 2020 году за счет средств городского бюджета было приобретено 16 единиц спецтехники - это 10 аварийных машин комплекса Харьковводоотведение, 3 специальные машины водоснабжение, самосвал с трехсторонней выгрузкой и два откачивающих трактора, - рассказал заместитель директора комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал" Алексей Кучеревский.

Вообще эта техника, объясняет Алексей Кучеревский, принципиально отличается от старой не только годом выпуска. Главная разница в том, что новые машины сочетают в себе функции трех обычных авто. И подобное обновление парка техники, говорят на предприятии, продолжается уже не один год.

За 2016-2019 годы при поддержке Харьковского городского совета водоканал, именно Харьковводоснабжение, получил 50 единиц техники - 17 аварийных машин, 16 современных экскаваторов, 10 самосвалов, 3 крана, 2 прицепа и 2 лаборатории. Вся эта техника работает на территории города, на аварийных повреждениях, устраняет аварийные ситуации, - отметил Кучеревский.

И еще, говорит Алексей Кучеревский, эта техника, конечно же, пригодится при замене магистралей водоснабжения и водоотведения. К тому же с приобретением этих специальных машин в Харькове начали использовать и более современные методы реконструкции сетей.