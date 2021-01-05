Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: бульвар Мира, 1, ул. Амосова, 25, ул. Бульварная, 28, пр. Ново-Баварский (Ильича), 118, ул. Диканевская, 41-б, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74, ул. Сумгаитская, 2, ул. Ахсарова, 9, ул. Клочковская, 195-б, ул. Ахсарова, 23.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
влажность:
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