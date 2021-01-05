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05.01.2021  11:57   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: бульвар Мира, 1, ул. Амосова, 25, ул. Бульварная, 28, пр. Ново-Баварский (Ильича), 118, ул. Диканевская, 41-б, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74, ул. Сумгаитская, 2, ул. Ахсарова, 9, ул. Клочковская, 195-б, ул. Ахсарова, 23.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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