Главная Новости ЖКХ Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов
05.01.2021  11:04   

Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.

Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13.

Позвонив по указанному телефону, можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  горячая линия, харьковводоканал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 ЖКХ Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов 07.12 Общество 5317 заявлений о домашнем насилии зарегистрировано за 9 месяцев на Харьковщине - ООН в Украине 01.12 ЖКХ Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 