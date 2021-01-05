Где в Харькове не будет воды 5 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 17:00 5 января.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 48, 52, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а, 10 (п. №1), 40-д (п. №1, стояк) до 20:00 5 января.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262 (п. №1, стояк) до 17:00 5 января.
Слободской район:
ул. Плехановская, 73 (стояк) до 20:00 5 января.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №5, стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 5 января.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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