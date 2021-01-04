04.01.2021 17:30

Игорь Терехов: Коммунальные службы должны работать как часы

Зимой без тепла. В таких условиях оказались жители половины дома по проспекту Юбилейному. Что произошло и как решили проблему?



Игорь Терехов: Коммунальные службы должны работать как часы



Проспект Юбилейный, 34, кооперативная многоэтажка более чем на две сотни квартир. И накануне из-за оборудования, вышедшего из строя, полдома осталось без горячих батарей, рассказывают люди.

Валентина Гура исполнительный директор ЖК "Левада"

В этом году в сентябре кооператив вместе с городом в софинансировании приобрели тепловой пункт. За него заплатили жители 95 000 гривен. Это 25%, 75% заплатит город. Подрядчик установил насосы, отопительный сезон начался, все было хорошо. Но вчера в 10 утра все остановилось. Насосы не работают, тепла у жителей нет. Я к подрядчику - никто, ничего. Я утром сегодня набрала городской совет Терехову Игорю Александровичу в приемную и сразу все зашевелилось.

В полдень в подвале дома на месте аварии работает бригада тепловиков. И это при том, что дом некоммунальной формы собственности.

Антон Ищенко главный инженер филиала Московского района КП «ХТС»

Мы с бригадой выехали сюда, обнаружили здесь проблемы по автоматике на тепловом узле. Сейчас тепловой узел переведен в тепловой режим и идет наладка режимов по подъезду. По трем первым подъездам. В течение 2-х часов тепло в данном доме будет восстановлено. Отвечает за этот тепловой узел - кооперативный дом. Его представители - слесарь, который занимается обслуживанием. Тем не менее ХТС принимает активное участие, потому, что люди должны получать тепло.

Тепловики пообещали восстановить теплоснабжение в доме уже до конца дня. Такую задачу перед коммунальными службами поставил муниципалитет, рассказывают в Московском районе.

Олег Товкун глава администрации Московского района

Сегодня по поручению Игоря Александровича Терехова нами было оперативно, в считанные минуты, организовано прибытие специалистов по дефекту, который произошел в жилом доме по пр. Юбилейному, 34 Очень быстро и оперативно было выработано решение, чтоб переподключить дом на временную схему подачи центрального теплоносителя и чтоб жильцы не почувствовали какого-то дискомфорта.

Позиция муниципалитета такая, чтобы жители каждого дома независимо от формы собственности, получали услуги своевременно и качественно, подчеркнул секретарь Харьковского городского совета. И по следующей формуле, отметил Игорь Терехов, в городе будут работать все коммунальные службы во все сезоны.

Игорь Терехов секретарь Харьковского городского совета

Я хочу, чтобы все наши коммунальные службы, без исключения, откликались на все вызовы, которые есть. У нас функционирует горячая линия, на которую поступают звонки. Я хочу, чтоб каждый руководитель каждой коммунальной службы сделал так, чтоб его подчиненные и чтоб его коммунальное предприятие работали как часы. Реакция должна быть незамедлительной. Это мой подход и мое требование к нашим коммунальным службам.