04.01.2021 16:09

В Украине обновили правила предоставления субсидий

В 2021 году изменились и правила предоставления субсидий. Нововведение коснулись перечня лиц, имеющих право на получение госпомощи. Его расширили.

Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Вступили в силу новые правила предоставления субсидий. Теперь право на госпомощь имеют и те украинцы, а также их родственники, работающие за рубежом. Получить ее можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. В перечень входят и безработные - они также могут претендовать на субсидию. Кроме того, с этого года получателей субсидий будут более тщательно проверять, чем раньше. Тех, кому льготы начисляли на основе недостоверных данных, заставят вернуть государству полученные деньги. Согласно законодательству, субсидии на оплату коммунальных услуг в этом году будут предоставляться тем украинцам, у кого плата за коммуналку равна или превышает 15% доходов семьи.

При действующей системе предоставления субсидии более трех миллионов домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии. Кроме этого, почти два миллиона семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.

Размер обязательного платежа рассчитывается для каждой семьи отдельно, в зависимости от доходов. При расчете ежемесячный доход на одного человека делится на прожиточный минимум, а полученное число делится на коэффициент "2" и умножается на 15%. Субсидия назначается на отопительный сезон, начиная с месяца обращения, а также рассчитывается на неотапливаемый сезон. Однако, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что денег заложенных на статью социальной помощи украинцам до конца года может не хватить.

Деньги, предусмотренные на субсидии, могут закончиться раньше, чем бюджетный год, так как на субсидии было выделено на 2,7 миллиарда гривен меньше, чем в прошлом году, - заявила Марина Лазебная.

Как решать этот вопрос в министерстве не указывают.