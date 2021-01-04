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04.01.2021  10:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: б-р Грицевца, 12, ул. Чебышева, 52, ул. Спартака, 8/2, пер. Ушинского, 20-а, ул. Тверская, 10, ул. Тимирязева, 42, ул. Усадебная, 1-а, пер. Кубраковский, 6, пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца), 29, пер. Старобельский, 4, ул. Деревянко, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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