Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: б-р Грицевца, 12, ул. Чебышева, 52, ул. Спартака, 8/2, пер. Ушинского, 20-а, ул. Тверская, 10, ул. Тимирязева, 42, ул. Усадебная, 1-а, пер. Кубраковский, 6, пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца), 29, пер. Старобельский, 4, ул. Деревянко, 15.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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