Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Дудинской (Нариманова), 10 (п. №1, стояк) до 17:00 3 января;
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 4 января.
Слободской район:
ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк) до 20:00 4 января.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк) до 20:00 4 января.
Интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут пика, есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Год начнется хоть и дождливой, но теплой погодой.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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