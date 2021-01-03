03.01.2021 10:11

Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:

ул. Дудинской (Нариманова), 10 (п. №1, стояк) до 17:00 3 января;

ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 4 января.



Слободской район:

ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк) до 20:00 4 января.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк) до 20:00 4 января.