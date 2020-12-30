ФОТО: Коммунальщики устраняют аварию на водоводе по улице Клавдии Шульженко без отключения воды в домах

Аварийная бригада КП «Харьковводоканал» оперативно устраняет повреждение на водоводе по улице Клавдии Шульженко, 48 в Новобаварском районе.
На данном участке произошло скрытое повреждение водовода диаметром 300 мм, в результате чего в трубопроводе образовался микросвищ, сообщил начальник службы водопроводных сетей Новобаварского района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Евгений Сальков.
«После того, как определили причину повреждения на водоводе, оперативно приступили к устранению. В течение нескольких часов проведем необходимые ремонтные работы и ликвидируем аварийную ситуацию. После чего проведем благоустройство территории», - рассказал Евгений Сальков.
Он отметил, что на время проведения работ по устранению повреждения водоснабжение жильцам не отключалось.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.
30 декабря в народе называют Данилов день.
влажность:
давление:
ветер: