Главная Новости ЖКХ ФОТО: Коммунальщики устраняют аварию на водоводе по улице Клавдии Шульженко без отключения воды в домах
30.12.2020  14:33   

ФОТО: Коммунальщики устраняют аварию на водоводе по улице Клавдии Шульженко без отключения воды в домах

Аварийная бригада КП «Харьковводоканал» оперативно устраняет повреждение на водоводе по улице Клавдии Шульженко, 48 в Новобаварском районе.

На данном участке произошло скрытое повреждение водовода диаметром 300 мм, в результате чего в трубопроводе образовался микросвищ, сообщил начальник службы водопроводных сетей Новобаварского района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Евгений Сальков.

«После того, как определили причину повреждения на водоводе, оперативно приступили к устранению. В течение нескольких часов проведем необходимые ремонтные работы и ликвидируем аварийную ситуацию. После чего проведем благоустройство территории», - рассказал Евгений Сальков.

Он отметил, что на время проведения работ по устранению повреждения водоснабжение жильцам не отключалось.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  порыв, харьков, ремонт труб
 
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